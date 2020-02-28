У Сирії загинули щонайменше 33 турецьких військових Суспільство | 28-02-2020, 08:49 0 77 Кількість загиблих турецьких солдатів від авіаудару режиму Башара Асада в сирійському Ідлібі збільшилася до 33 осіб



Джерело: Anadolu



Деталі: Як заявив губернатор прикордонної з Сирією турецької провінції Хатай Рахмі Доган, ще 36 осіб отримали поранення. За його словами, загрози життю постраждалих в результаті удару немає.



Глава департаменту комунікацій при апараті президента Туреччини Фахреттін Алтун повідомив, що у відповідь на удар в Ідлібі турецькі війська завдали наземні і повітряні удари "по всіх відомих" цілях сирійського режиму.



Як повідомляє Anadolu, таке рішення було прийнято на екстреній нараді з питань безпеки, яке пройшло в президентському палаці в Анкарі під головуванням глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана.



Нагадаємо:



9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".