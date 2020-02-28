Формування Росії 6 разів відкривали вогонь — ООС Суспільство | 28-02-2020, 08:59 0 76 27 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли.



Дослівно: "Вчора, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.



З початком цієї доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли захисників Водяного, що у районі відповідальності "Схід".



За поточну добу втрат немає".