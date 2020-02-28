Синоптики й рятувальники знову попереджають про сильний вітер Суспільство | 28-02-2020, 09:03 0 82 Вдень 28 лютого у східних, Херсонській та Запорізькій областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.



Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС



Деталі: Це I рівень небезпечності, "жовтий".