Декларацію з податку на прибуток підприємств слід подати не пізніше 02 березня 2020 року Суспільство | 28-02-2020, 11:44 0 93



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що річну звітність з податку на прибуток необхідно подавати не пізніше 60 календарних днів після закінчення звітного (податкового) року. Оскільки останній день граничного строку її подання припадає на вихідний (29 лютого 2020 року – субота, наступний 1 березня 2020 року – неділя), то відповідно до п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу України останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним, тобто 2 березня 2020 року.

При цьому, строк сплати податку – 10 березня 2020 року.

Також нагадуємо, що набрали чинності зміни до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, передбачені наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2019 № 481 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств». Ці зміни, стосуються безпосередньо форми декларації та додатків до неї.

