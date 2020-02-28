На понад 13 відсотків зросли надходження від підприємств торгівлі до бюджетів усіх рівнів на Львівщині у першому місяці 2020 року Суспільство | 28-02-2020, 13:45 0 54





Від підприємств торгівлі у січні 2020 року до Зведеного бюджету України на Львівщині надійшло 268,1 млн. грн. податкових платежів. Це на 53,0 млн. грн., або на 24,6 відс. більше, ніж у січні 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України на Львівщині складає 13,2 відсотка.



Найбільшими платниками торгівельної галузі є: ТОВ "Горицвіт Сервіс", ТОВ "Паливторг", ТзОВ "Овацiя", ПрАТ "IДС Аква Сервiс", ТОВ "АТБ-Маркет", ТЗОВ "Ваша Аптека", ТОВ "Спринтер Центр", ТОВ "Рошен-Гранд", ТЗОВ"Легіон-Трейд", ТОВ "ЕДПРО Дистрибюшн", ТОВ "НIКО Захід Преміум", ТОВ "МIЗОЛ", ТОВ "Рошен-Львів".