Викрито схеми мінімізації з ПДВ Суспільство | 28-02-2020, 13:47 0 71

Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції столичної податкової виявлено факти діяльності ряду підприємств, які задіяні у схемах мінімізації податкових зобов’язань для підприємств реального сектору економіки. Зазначені підприємства здійснюють свою діяльність у сферах будівництва, оптової торгівлі та торгівлі паливно-мастильними матеріалами.

Фахівцями підрозділу проведено аналіз даних Єдиного реєстру податкових накладних з початку 2020 року в результаті якого виявлено 26 столичних суб’єктів господарювання, діяльність яких відповідає критеріям «ризиковості».

За результатами відпрацювання таких суб’єктів господарювання заблоковано податкового ліміту з ПДВ на суму 21,5 млн. грн., а також зупинено реєстрацію податкових накладних на загальну суму ПДВ 10,5 млн. гривень.

Робота по даному напрямку триває.



