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Чи потрібно при поданні податкової декларації про майновий стан і доходи надавати довідку про отримані у звітному році доходи?

Суспільство | 28-02-2020, 13:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 48 48    


Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що фізична особа, яка зобов’язана подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи, відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі - ПКУ), або має право скористатися податковою знижкою, зобов’язана на вимогу контролюючого органу надати разом із такою декларацією довідку про отримані у звітному році доходи, як це передбачено п.п. «в» п. 176.1 ст. 176 ПКУ.
При цьому, п.п. «в» п. 176.2 ст. 176 ПКУ визначено, що особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.
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