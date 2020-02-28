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В Одесі громадянин України намагався купити за 1 тис. доларів США незаконний пропуск двох іноземців

Суспільство | 28-02-2020, 13:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 62 62    



Сьогодні вночі в пункті пропуску «Одеса-авіа» наш співвітчизник намагався «заплатити» прикордонникам 1000 доларів США за безперешкодний пропуск двох іноземців.

Громадянка Афганістану та громадянин Російської Федерації прибули авіарейсом з Мінська. В ході проведення додаткових заходів жоден із них так і не зміг підтвердити мету свого приїзду в Україну, тому отримали відмову в перетині кордону.

Однак громадянин України, який їх зустрічав, дізнавшись про негативне рішення прикордонників, намагався «вирішити» це питання по-іншому. І аби змінити вердикт правоохоронців, він запропонував 1000 доларів США. Проте значно переоцінив свої можливості, адже від пропозиції офіцер Держприкордонслужби відмовився.

Врешті хабародавець отримав звинувачення у злочині, яке передбачене ст. 369 Кримінального кодексу України.

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