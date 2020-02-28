Вночі, закарпатські митники вилучили 320 пачок цигарок та автомобіль вартістю майже 255тис. гривень Суспільство | 28-02-2020, 15:04 0 66



Незаконне переміщення тютюнових виробів припинено вчора, на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби.

Цигарки переміщував громадянин України на автомобілі «Mercedec Sprinter»

Громадянин проходив митний контроль «зеленим коридором».

На підставі наявності ознак облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами, працівники митниці прийняли рішення про проведення повного огляду автомобіля.

Відтак в ході здійснення митного огляду у транспортному засобі митники виявили 320 пачок цигарок українського виробництва з акцизними марками України, торгових марок «Winston» та «Marlboro».

Тютюнові вироби були приховані у подвійній перегородці правого та лівого вікна багажного відсіку автомобіля.

Українець вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль вартістю майже 255 тис. грн та цигарки – 14,5 тис. грн вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця Держмитслужби



