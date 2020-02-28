|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Кав'ярні Starbucks у Китаї відновлюють роботу через відступ коронавірусу
|Суспільство | 28-02-2020, 15:06
| 0 90
|
|Американська Starbucks Corp., що володіє найбільшою в світі мережею кав'ярень, повідомила про відновлення роботи сотень своїх точок в Китаї, які були закриті у зв'язку зі спалахом коронавируса.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на The Wall Street Journal.
Головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон сказав, що на поточний момент на другому за величиною для компанії ринку функціонують 85% її кав'ярень, пов'язавши це з поліпшенням обстановки в Китаї.
Кількість нових випадків зараження в КНР знижується в останні дні, в той час як поширення епідемії в інших країнах набирає обертів.
За минулу добу в Китаї було виявлено 327 нових хворих, повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.
Це найнижчий показник з 23 січня.
"На тлі зниження числа нових хворих в Китаї ми бачимо ранні ознаки відновлення ситуації в регіоні", - написав Джонсон у листі, на яке посилається The Wall Street Journal.
Starbucks в минулому місяці повідомила про закриття більше половини з близько 4,29 тис. своїх кав'ярень в Китаї у відповідь на спалах коронавируса.
На поточний момент закритими залишаються близько 640 кав'ярень.
Раніше компанія попередила, що закриття кав'ярень негативно позначиться на результатах за другий фінансовий квартал і весь поточний фінрік.
Нагадуємо:
МВФ вже оновив прогноз зростання світової та китайської економік через поширення коронавірусу.
Європейська комісія очікує, що спалах коронавірусу матиме суттєві наслідки як для глобальної економіки, так і для економіки країн ЄС, але поки утримується від докладніших прогнозів, оскільки ситуація з поширенням цієї хвороби розвивається щодня.
Влада Гонконгу виділила 15,4 млрд доларів на пом'якшення негативних наслідків епідемії коронавірусу для економіки - кожний дорослий постійний житель Гонконга отримає близько 1300 американських доларів.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Кому із закарпатців слід задекларувати доходи за 2019 рік...
|28-02-2020, 16:36
| >>>
|Транспортні підприємства Львівщини до бюджетів усіх рівнів сплатили у січні 2020 року на 17,4 відсотка податкових платежів більше, ніж торік...
|28-02-2020, 16:19
| >>>
|Личаківське управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що з 01 січня 2020 року триває кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами – платниками податків протягом 2019 року...
|28-02-2020, 15:48
| >>>
|Від платників Личаківського управління до місцевого бюджету надійшло 179,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб...
|28-02-2020, 15:47
| >>>
|Кав'ярні Starbucks у Китаї відновлюють роботу через відступ коронавірусу...
|28-02-2020, 15:06
| >>>
|Вночі, закарпатські митники вилучили 320 пачок цигарок та автомобіль вартістю майже 255тис. гривень...
|28-02-2020, 15:04
| >>>
|В Одесі громадянин України намагався купити за 1 тис. доларів США незаконний пропуск двох іноземців...
|28-02-2020, 13:50
| >>>
|