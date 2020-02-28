Кав'ярні Starbucks у Китаї відновлюють роботу через відступ коронавірусу Суспільство | 28-02-2020, 15:06 0 90 Американська Starbucks Corp., що володіє найбільшою в світі мережею кав'ярень, повідомила про відновлення роботи сотень своїх точок в Китаї, які були закриті у зв'язку зі спалахом коронавируса.



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на The Wall Street Journal.



Головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон сказав, що на поточний момент на другому за величиною для компанії ринку функціонують 85% її кав'ярень, пов'язавши це з поліпшенням обстановки в Китаї.



Кількість нових випадків зараження в КНР знижується в останні дні, в той час як поширення епідемії в інших країнах набирає обертів.



За минулу добу в Китаї було виявлено 327 нових хворих, повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.



Це найнижчий показник з 23 січня.



"На тлі зниження числа нових хворих в Китаї ми бачимо ранні ознаки відновлення ситуації в регіоні", - написав Джонсон у листі, на яке посилається The Wall Street Journal.



Starbucks в минулому місяці повідомила про закриття більше половини з близько 4,29 тис. своїх кав'ярень в Китаї у відповідь на спалах коронавируса.



На поточний момент закритими залишаються близько 640 кав'ярень.



Раніше компанія попередила, що закриття кав'ярень негативно позначиться на результатах за другий фінансовий квартал і весь поточний фінрік.



Нагадуємо:



МВФ вже оновив прогноз зростання світової та китайської економік через поширення коронавірусу.



Європейська комісія очікує, що спалах коронавірусу матиме суттєві наслідки як для глобальної економіки, так і для економіки країн ЄС, але поки утримується від докладніших прогнозів, оскільки ситуація з поширенням цієї хвороби розвивається щодня.



Влада Гонконгу виділила 15,4 млрд доларів на пом'якшення негативних наслідків епідемії коронавірусу для економіки - кожний дорослий постійний житель Гонконга отримає близько 1300 американських доларів.