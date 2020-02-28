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Від платників Личаківського управління до місцевого бюджету надійшло 179,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб
|Суспільство | 28-02-2020, 15:47
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Протягом січня-лютого 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 179,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.
З початку року до місцевого бюджету надійшло 11,5 млн. грн. податку на нерухоме майно від платників податків Личаківського управління
Платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня-лютого 2020 року сплатили до місцевого бюджету 11,5 млн. грн. податку на нерухоме майно.
Платники податків Личаківського управління сплатили з початку року 307,8 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Платники податків Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня-лютого 2020 року 307,8 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).
Близько 28,1 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Личаківського управління
У січні-лютому 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 28,1 млн. грн. податку на прибуток підприємств.
Платники податків Личаківського управління протягом січня-лютого 2020 року до місцевого бюджету сплатили 112,5 млн. грн єдиного податку
Протягом січня-лютого 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 112,5 млн. грн. єдиного податку.
На підтримку армії платниками податків Личаківського управління перераховано 22,8 млн. гривень військового збору
Протягом січня-лютого 2020 року платники податків Личаківського управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 22,8 млн. грн. військового збору.
Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.
Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Личаківському управлінні до Зведеного бюджету України надійшло 1,4 млн. гривень
Личаківським управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-лютого 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі – 1,4 млн.грн., в т.ч. до Державного бюджету України – 1,1 млн. гривень.
2450 адміністративних послуг отримали з початку 2020 року платники податків Личаківського управління
З початку 2020 року Центрами обслуговування платників Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області надано 2450 адміністративних послуг
Отримати будь-яку іншу податкову консультацію може кожен бажаючий, звернувшись до Центру Обслуговування Платників Податків за адресою м. Львів, вул. Стрийська 35.
Майже 184,45 млн.грн з початку 2020 року надійшло до державного бюджету податку на додану вартість від платників Личаківського управління
У січні-лютому 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 184,45 млн. грн. податку на додану вартість.
Сектор забезпечення роботи
Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області
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