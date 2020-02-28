Личаківське управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що з 01 січня 2020 року триває кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами – платниками податків протягом 2019 року Суспільство | 28-02-2020, 15:48 0 69

Обов'язок подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2019 рік виникає у таких випадках:

- при отриманні доходів від надання в оренду рухомого та нерухомого майна;

- при продажі власної сільськогосподарської продукції, якщо розмір земельної ділянки перевищує 2 га;

- у разі отримання доходів не від податкових агентів, а також інші доходи, не оподатковані протягом року;

- при отриманих доходах у вигляді спадщини не від членів сім`ї першого та другого ступеня споріднення;

- від продажу цінних паперів та корпоративних прав:

- при отриманні іноземних доходів та інших випадках передбачених законодавством.



Згідно п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України податкова декларація подається громадянами до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси за вибором платника податків в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення:

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Термін подання обов’язкових декларацій за 2019 рік – 30 квітня 2020 року, декларацій на податкову знижку – до закінчення поточного року

Суми податків, нараховані за поданими деклараціями, сплачуються в термін до 1 серпня 2020 року

Сектор забезпечення роботи Личаківського управління

