Транспортні підприємства Львівщини до бюджетів усіх рівнів сплатили у січні 2020 року на 17,4 відсотка податкових платежів більше, ніж торік Суспільство | 28-02-2020, 16:19 0 64









Від підприємств, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку у січні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 108,0 млн. грн. податкових платежів. Це на 16,0 млн. грн., або на 17,4 відс. більше, ніж у січні 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 5,3 відсотка.



Найбільшими платниками транспортної галузі є: філія АТ "Укрзалізниця", філія "Пасажирська компанія" АТ „Укрзалізниця”, ДП "Львівський облавтодор", ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України», Львівська Дирекція ПАТ "Укрпошта", ТЗОВ "Торговий дім "Міст Експрес", філія АТ „Укртранснафта”, Львівський регіональний структурний підрозділ державного підприємства обслуговування повітряного руху України, ЛКП"Львiвелектротранс", Філія «Оператор газосховищ України» АТ «Укртрансгаз», ПП "Автотранском", ЛКП «Львівавтодор».