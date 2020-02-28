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Кому із закарпатців слід задекларувати доходи за 2019 рік
|Суспільство | 28-02-2020, 16:36
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У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадують, що добігає кінця другий місяць кампанії декларування доходів громадян ‒ 2020, яка стартувала 1 січня 2020 року.
Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік подається громадянами за місцем реєстрації до 1 травня 2020 року.
Зокрема, обов’язково подати річну декларацію про майновий стан і доходи слід громадянам, які отримували:
- доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але які не є звільненими від оподаткування;
- доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:
- від здавання в оренду власного рухомого чи нерухомого майна;
- від продажу двох і більше об`єктів рухомого майна;
- від продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;
- спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення;
- інвестиційні доходи, отримані від операцій з інвестиційними активами;
- від продажу спецтехніки (комбайнів, тракторів, навантажувачів та іншої спецтехніки);
- іноземні доходи.
Зауважимо, що сума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня 2020 року.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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