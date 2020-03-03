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З Diamond Princess висадили останніх пасажирів
|Суспільство | 02-03-2020, 00:54
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|Остання група людей з круїзного лайнера Diamond Princess, що знаходиться на карантині, висадилася на берег.
Джерело: NHK
Деталі: Близько 130 членів екіпажу залишили корабель, що стояв на карантині у порту Йокогама (Японія)
Їх буде поміщено у карантин на два тижні в державній установі в префектурі Сайтама. Після проходження повторного карантину та тестування на коронавірус їм буде дозволено залишити Японію.
Міністр охорони здоров'я Катсунобу Като заявив, що лайнер Diamond Princess буде продезінфіковано і піддано технічному обслуговуванню.
Передісторія:
5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
Пізніше фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них 4 – громадяни України.
19 лютого перші пасажири висадилисяз лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
Майже всі українці, члени екіпажу судна Diamond Princess, не планують повертатись в Україну.
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