З Diamond Princess висадили останніх пасажирів Суспільство | 02-03-2020, 00:54 0 200 Остання група людей з круїзного лайнера Diamond Princess, що знаходиться на карантині, висадилася на берег.



Джерело: NHK



Деталі: Близько 130 членів екіпажу залишили корабель, що стояв на карантині у порту Йокогама (Японія)



Їх буде поміщено у карантин на два тижні в державній установі в префектурі Сайтама. Після проходження повторного карантину та тестування на коронавірус їм буде дозволено залишити Японію.



Міністр охорони здоров'я Катсунобу Като заявив, що лайнер Diamond Princess буде продезінфіковано і піддано технічному обслуговуванню.



Передісторія:



5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.

На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.

Пізніше фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них 4 – громадяни України.

19 лютого перші пасажири висадилисяз лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.

Майже всі українці, члени екіпажу судна Diamond Princess, не планують повертатись в Україну.