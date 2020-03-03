Декларацію з сімейними лікарями уклали 29 мільйонів українців — Скалецька Суспільство | 02-03-2020, 00:55 0 167 Станом на 1 березня 2020 року декларацію з сімейними лікарями уклали 29 мільйонів українців.



Джерело: міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька



Пряма мова: "Сьогодні 1 березня, а це означає, що вже через місяць почнеться наступний крок змін в системі надання медичної допомоги. Запрацює Програма медичних гарантій. Маючи направлення сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити вакцинацію, аналізи, діагностику, отримати ліки. На сьогодні вже 29 мільйонів українців уклали декларацію з сімейним лікарем. Звертаюся до тих, хто цього ще не зробив – обрати свого сімейного лікаря.



Це той, хто має дати пораду як вести здоровий спосіб життя, як розібратися в календарі щеплень, як краще запобігати поширенню тих чи інших захворювань, особливо в період підвищення епідемічного порогу грипу, як розібратися в симптомах тих чи інших захворювань. Тобто, сімейний лікар буде порадником і підтримкою для того, щоб ви були здорові та менше хворіли".





Нагадаємо:



Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька також перебуває в зоні обсервації на території медичного центру "Нові Санжари". Там 20 лютого розмістили 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, що є епіцентром розповсюдження коронавірусу.