|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Декларацію з сімейними лікарями уклали 29 мільйонів українців — Скалецька
|Суспільство | 02-03-2020, 00:55
| 0 167
|
|Станом на 1 березня 2020 року декларацію з сімейними лікарями уклали 29 мільйонів українців.
Джерело: міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька
Пряма мова: "Сьогодні 1 березня, а це означає, що вже через місяць почнеться наступний крок змін в системі надання медичної допомоги. Запрацює Програма медичних гарантій. Маючи направлення сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити вакцинацію, аналізи, діагностику, отримати ліки. На сьогодні вже 29 мільйонів українців уклали декларацію з сімейним лікарем. Звертаюся до тих, хто цього ще не зробив – обрати свого сімейного лікаря.
Це той, хто має дати пораду як вести здоровий спосіб життя, як розібратися в календарі щеплень, як краще запобігати поширенню тих чи інших захворювань, особливо в період підвищення епідемічного порогу грипу, як розібратися в симптомах тих чи інших захворювань. Тобто, сімейний лікар буде порадником і підтримкою для того, щоб ви були здорові та менше хворіли".
Нагадаємо:
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька також перебуває в зоні обсервації на території медичного центру "Нові Санжари". Там 20 лютого розмістили 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, що є епіцентром розповсюдження коронавірусу.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Актуальний податковий календар на березень 2020-го...
|02-03-2020, 17:36
| >>>
|У старих меблях митники знайшли комп’ютерну техніку та мобільні телефони...
|02-03-2020, 15:54
| >>>
|ЗАТРИМАНИЙ УКРАЇНСЬКИМИ ПРИКОРДОННИКАМИ СПІЛЬНО З РУМУНСЬКИМИ КОЛЕГАМИ ПОРУШНИК КОРДОНУ ВИЯВИВСЯ «ЗЛОДІЄМ В ЗАКОНІ»...
|02-03-2020, 15:51
| >>>
|13 депутатів сільради на Львівщині оштрафували за порушення вимог фінансового контролю...
|02-03-2020, 15:34
| >>>
|На лаві підсудних у Львові потрапили ймовірні шахраї...
|02-03-2020, 15:33
| >>>
|На Львівщині судитимуть батька, який, імовірно, знущався над дитиною...
|02-03-2020, 15:32
| >>>
|Фізична особа має можливість отримати довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи...
|02-03-2020, 13:22
| >>>
|