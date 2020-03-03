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У Китаї покращилась якість повітря — NASA
|Суспільство | 02-03-2020, 08:20
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|Супутники NASA і Європейського космічного агентства зафіксували помітне зниження рівня забруднення повітря у Китаї в лютому.
Джерело: NASA
Деталі: Перше фото показує щільність концентрації діоксиду азоту (NO2) в атмосфері з 1 по 20 січня, перед тим як влада Китаю почала впроваджувати карантинні заходи, а друге — з 10 по 25 лютого, коли обмеження вже запровадили.
Зниженню рівня забруднення, ймовірно, сприяло зупинка виробництво на багатьох заводах країни. Дослідник якості повітря в Центрі космічних польотів NASA Фей Лю зауважив, що забруднення повітря має тенденцію зменшуватися у період свят, оскільки багато підприємств закриваються. Проте, дослідники вважають, що це зниження - більше, ніж просто сезонний прояв або пов'язаний з погодою ефект.
Пряма мова: "Це перший раз, коли я побачив такий різкий спад на такій великій території. У цьому році темпи зниження більш значні, ніж в минулі роки, і тривають довше".
Передісторія:
Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року. В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
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