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Синоптики попередили про штормовий вітер
|Суспільство | 02-03-2020, 08:52
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|У зв’язку із поривами вітру 15-20 м/с та 25-30 м/с у Карпатах синоптики оголосили І рівень небезпечності.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр
Дослівно ДСНС: "За даними Укргідрометцентру, впродовж 2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
По Києву та Київській області протягом доби 2 березня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: Під час сильного вітру зазвичай радять не ходити під деревами та біл-бордами.
Загалом синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.
Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.
Також повідомляється, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
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