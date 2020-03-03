Синоптики попередили про штормовий вітер Суспільство | 02-03-2020, 08:52 0 109 У зв’язку із поривами вітру 15-20 м/с та 25-30 м/с у Карпатах синоптики оголосили І рівень небезпечності.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр



Дослівно ДСНС: "За даними Укргідрометцентру, впродовж 2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



По Києву та Київській області протягом доби 2 березня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".



Деталі: Під час сильного вітру зазвичай радять не ходити під деревами та біл-бордами.



Загалом синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.





Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.



Також повідомляється, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.