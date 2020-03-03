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Підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, сплатили у січні 2020 року до бюджетів на 18,7 відсотка більше податків
|Суспільство | 02-03-2020, 10:45
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Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 221,1 млн. грн. податкових платежів. Це на 34,8 млн. грн., або на 18,7 відс. більше, ніж у січні 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 10,9 відсотка.
Найбільшими платниками даної галузі є: ПРАТ «Техенерго», Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТзОВ "Айпiє-Л", ТзОВ "Центр проект", ТзОВ "РСП "Шувар", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", НВП ТЗОВ "Стеліт", ПП "Аутсорсинг-Сервіс", ТОВ "Хазард" тощо.
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