Підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, сплатили у січні 2020 року до бюджетів на 18,7 відсотка більше податків Суспільство | 02-03-2020, 10:45 0 102





Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 221,1 млн. грн. податкових платежів. Це на 34,8 млн. грн., або на 18,7 відс. більше, ніж у січні 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 10,9 відсотка.



Найбільшими платниками даної галузі є: ПРАТ «Техенерго», Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТзОВ "Айпiє-Л", ТзОВ "Центр проект", ТзОВ "РСП "Шувар", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", НВП ТЗОВ "Стеліт", ПП "Аутсорсинг-Сервіс", ТОВ "Хазард" тощо.