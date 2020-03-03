Внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів Суспільство | 02-03-2020, 10:46 0 102



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 97 «Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (далі ‒ Постанова № 97), внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.



Зокрема, уточнено, що марка для алкогольних напоїв має містити двомірний штрих-код швидкого реагування (QR-код) та лінійний штрих-код (далі ‒ штрих-код).



Штрих-код містить інформацію про серію та номер марки.



QR-код містить інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки: для юридичних осіб — код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців — код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті), та посилання на веб-ресурс для перевірки марки.



QR-код також може містити інформацію про геш-послідовність.



Інформаційні набори даних для генерації QR-кодів та штрих-кодів, що наносяться на марку для алкогольних напоїв, генеруються ДПС та передаються підприємству-виробнику з використанням засобів захисту інформації у зведеній заявці-розрахунку.



Продаж марок здійснюватиметься на підставі поданих покупцем марок засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»:



· заявки-розрахунку кількості марок;



· довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, у вигляді реквізитів платіжного документа / платіжних документів (номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів) про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для імпортерів та вітчизняних виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований).



У разі ненадходження протягом 24 годин до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" інформації, зазначеної в абзацах другому і третьому цього пункту, покупець марок може подати продавцю марок таку інформацію у паперовому вигляді.



Розмір плати за одну марку не змінено та становитиме:



· для алкогольних напоїв — 0,1926 гривні;



· для тютюнових виробів — 0,091 гривні.



Постанова № 97 набрала чинності 19 лютого 2020 року (з дня, наступного за днем її опублікування в "Урядовому кур'єрі" від 18.02.2020 р. №31), за винятком змін щодо продажу марок суб'єктам господарювання, які почнуть діяти з дня набрання чинності постановою КМУ щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду.