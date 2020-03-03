На Житомирському бронетанковому заводі викрили оборудку з деталями для ЗСУ Суспільство | 02-03-2020, 12:46 0 107 Контррозвідники Служби безпеки України викрили посадовців Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод" на зловживаннях із державними коштами під час закупівлі запчастин сумнівної якості.



Джерело: пресслужба СБУ



Дослівно: "Контррозвідка СБУ викрила оборудку із держкоштами на Житомирському бронетанковому заводі".





Деталі: За версією досудового слідства, навесні 2019 року чиновники держпідприємства, яке входить до структури "Укроборонпрому", оголосили конкурсні торги на закупівлю деталей на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень. Переможцем тендеру стала комерційна структура із Київської області.



Але під час перевірки документації СБУ встановила, що умови торгів були штучно виписані саме під конкретну бізнес-структуру. Зокрема, до тендеру було допущено лише двох учасників – обидва із ознаками фіктивності.





Єдиний конкурент фірми-переможця пов’язаний із ним через третю комерційну структуру і має спільний персонал.



Ціни на запчастини були завищені у 2,7-5 разів від закупівельної вартості, що призвело до зайвих витрат понад 750 тисяч гривень державних коштів.



Крім того, сертифікати на продукцію, які мали відповідати критерію виробництва у США, мали ознаки фальсифікації – в інформаційних базах власником бренду фірми, яка проводила сертифікацію, є РФ, а безпосереднім виробником продукції одна з країн Східної Азії.



Зазначається, що використання цих деталей могло призвести до передчасного виходу з ладу бронетехніки, що передається Збройним Силам України.



Правоохоронці провели обшуки на держпідприємстві та за місцями реєстрації фіктивних фірм-учасниць тендеру, під час яких вилучили оригінали тендерної документації, фінансово-бухгалтерські документи, печатки всіх суб’єктів господарської діяльності учасників оборудки, специфікації, що стосуються закупівлі і порядку використання деталей, комп’ютерну техніку, а також майже 400 тисяч гривень в національній та іноземній валюті.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ триває.