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Отримувачам послуг від нерезидента, не зареєстрованим як платники ПДВ, надана можливість відкоригувати податкові зобов'язання
|Суспільство | 02-03-2020, 13:17
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, та які відповідно до Податкового кодексу України є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники податку на додану вартість, подають до контролюючого органу Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України (далі - Розрахунок), форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21.
Звертаємо увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2019 № 488 форму Розрахунку викладено в новій редакції та внесено зміни до порядку його заповнення (розділу VІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (далі - Порядок).
Так, форму Розрахунку доповнено таблицею для здійснення уточнення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, яка, зокрема, передбачає нарахування самостійно платником суми штрафу у зв'язку з виправленням помилок у разі, якщо внаслідок уточнення збільшується сума нарахованих податкових зобов'язань.
Розділ VII Порядку доповнено:
- пунктом 3, яким передбачено можливість подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань для даної категорії платників,
- пунктом 4, яким визначено порядок заповнення розділу II Розрахунку, який має назву «Розрахунок уточнення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок», в якому відображаються відповідні показники з урахуванням уточнення за звітний (податковий) період, що уточнюється:
1) у графах 2 - 7, 10 відображаються відповідні показники звітного періоду, що уточнюється. У разі якщо до розрахунку за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графах 7, 10 відображаються відповідні показники граф 8, 11 останнього уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами, який подавався до розрахунку звітного (податкового) періоду, що уточнюється;
2) у графах 8, 11 відображаються відповідні показники з урахуванням уточнення;
3) у графах 9, 12 відображається сума помилки (абсолютне значення).
Значення графи 12 рядка «Усього до нарахування/зменшення» уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.
Наголошуємо, особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету, яка самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих періодів, зобов'язана сплатити штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.
У графі 12 рядка «Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (у разі позитивного значення графи 12)» відображається сума нарахованого штрафу. Значення цієї графи відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.
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