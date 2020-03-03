Фізична особа має можливість отримати довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи Суспільство | 02-03-2020, 13:22 0 181



Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що платник податку – фізична особа, у якого виникає об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, зобов’язаний подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі - Декларація) та сплатити відповідні податкові зобов’язання (крім випадків, передбачених п.179.2 ст. 179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Звертаємо увагу, що за зверненням платника податку контролюючий орган, до якого було подано Декларацію, видає Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (далі – Довідка) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568 (далі – Порядок № 568).

Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу Довідки за формою, наведеною у додатку до Порядку № 568, та поданої декларації.

Заяву про видачу Довідки за вибором платника податку може бути подано засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Видається Довідка контролюючим органом за місцем податкового обліку платника податків протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви.

При цьому, Довідка може бути видана у паперовій та/або електронній формах. Довідку у паперовій формі отримує безпосередньо платник податків або його уповноважений представник за місцем податкового обліку.





