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На Львівщині судитимуть батька, який, імовірно, знущався над дитиною
|Суспільство | 02-03-2020, 15:32
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Зазначимо, що ідеться про 58-річного мешканця Червонограда, який у червні 2018 року під час сварки зі своєю 9-річною донькою завдав їй численних ударів руками і ременем.
Як наслідок, дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді синців на обличчі та тілі.
Зазначимо, що дівчинка сама звернулась до органів опіки за допомогою.
Такі дії чоловіка кваліфіковано за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України, а незадовго прокурором прийнято рішення про достатність підстав для повідомлення фігуранту про підозру.
Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до Червоноградського міського суду Львівської області у п’ятницю, 28 лютого 2020 року.
За вчинене, ймовірному зловмиснику загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або виправні роботи на строк до одного року, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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