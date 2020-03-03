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На лаві підсудних у Львові потрапили ймовірні шахраї
|Суспільство | 02-03-2020, 15:33
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За версією слідства, майже 800 тис грн видурив разом з двома спільниками чоловік, який понад 20 років займав різні посади в банківських установах та був детально обізнаним із функціонуванням цієї системи.
До злочину чоловік залучив начальника та старшого касира відділення банку, разом з якими зорганізувався у стійке злочинне об’єднання та розробив ретельний план протиправного заволодіння коштами клієнтів банку.
Встановлено, що ймовірні зловмисники підшукували клієнтів, які хотіли здійснити депозитні вклади та від імені банківської установи підробляли фінансово-бухгалтерські документи і депозитні договори.
Однак, гроші на рахунки у банку не розміщували, натомість, привласнювали. Таким чином, упродовж 2015 – 2016 років вводили в оману вкладників.
За наслідками досудового розслідування, 17.02.2020, учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України, а за клопотанням прокуратури обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.
На цей час досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду у п’ятницю, 28 лютого 2020 року.
За вчинене фігурантам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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