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13 депутатів сільради на Львівщині оштрафували за порушення вимог фінансового контролю
|Суспільство | 02-03-2020, 15:34
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Йдеться про депутатів сільської ради у Зимній Воді, стосовно яких, за участі Львівської місцевої прокуратури №3, місцевим судом розглянуто 25 протоколів про адміністративні правопорушення.
Встановлено, що вказані особи, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», порушили його вимоги та вчинили правопорушення, пов’язані з корупцією, зокрема, невчасно подавали до НАЗК електронні декларації.
Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн.
На цей час рішення Пустомитівського районного суду набрали законної сили.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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