13 депутатів сільради на Львівщині оштрафували за порушення вимог фінансового контролю Суспільство | 02-03-2020, 15:34 0 89



Йдеться про депутатів сільської ради у Зимній Воді, стосовно яких, за участі Львівської місцевої прокуратури №3, місцевим судом розглянуто 25 протоколів про адміністративні правопорушення.



Встановлено, що вказані особи, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», порушили його вимоги та вчинили правопорушення, пов’язані з корупцією, зокрема, невчасно подавали до НАЗК електронні декларації.



Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн.



На цей час рішення Пустомитівського районного суду набрали законної сили.



Пресслужба Прокуратури Львівської області



