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ЗАТРИМАНИЙ УКРАЇНСЬКИМИ ПРИКОРДОННИКАМИ СПІЛЬНО З РУМУНСЬКИМИ КОЛЕГАМИ ПОРУШНИК КОРДОНУ ВИЯВИВСЯ «ЗЛОДІЄМ В ЗАКОНІ»
|Суспільство | 02-03-2020, 15:51
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У вихідні появу невідомої особи поблизу кордону виявив прикордонний наряд відділу «Селятин» Чернівецького загону. Чоловік рухався в сторону кордону з Румунією, а підійшовши до лінії інженерних перешкод почав їх долати.
Негайно до місця порушення висунулися додаткові групи реагування та розпочато пошукові заходи. Про невідомого, який намагається незаконно потрапити в сусідню країну, також відразу поінформували прикордонну поліцію Румунії.
У ході спільних скоординованих дій правопорушника затримали. Румунські прикордонники спинили його за кілька мертвів від державної межі.
У невідомої особи при собі був паспортний документ громадянина України для виїзду закордон. Однак під час ретельної перевірки українські прикордонники з’ясували, що документ перебуває в базах даних викрадених, втрачених та не дійсних документів.
В подальшому заходи вжемтривали спільно з співробітниками Нацполіції за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Невдовзі оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції повідомили, що даний чоловік є «злодієм в законі» на прізвисько «Каха Тбіліський».
Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону
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