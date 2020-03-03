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У старих меблях митники знайшли комп’ютерну техніку та мобільні телефони

Суспільство | 02-03-2020, 15:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    


Майже 150 одиниць техніки перевозив мешканець Івано-Франківщини.
У старих меблях митники знайшли комп’ютерну техніку та мобільні телефони

У пункті пропуску «Краковець-Корчова» водій мікроавтобуса обрав смугу руху «зелений коридор». Під час митного контролю у працівників Галицької митниці виникла підозра про можливе приховування товарів. Тож авто скерували в місце поглибленого огляду. Там у багажному відділенні в меблях та серед особистих речей виявили 25 вживаних системних блоків, 72 смартфони, 33 ноутбуки та 11 моніторів.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково.
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