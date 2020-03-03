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Актуальний податковий календар на березень 2020-го
|Суспільство | 02-03-2020, 17:36
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У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, що:
Понеділок, 2 березня 2020.
Останній день подання:
- податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 р. (разом з декларацією подається фінансова звітність за 2019 р., яка є додатком до декларації (розрахунку) та її невід’ємною частиною);
- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2019 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року (разом з декларацією подається фінансова звітність за 2019 р., яка є додатком до декларації (розрахунку) та її невід’ємною частиною);
- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента за 2019 р. (разом з декларацією подається фінансова звітність за 2019 р., яка є додатком до декларації (розрахунку) та її невід’ємною частиною);
- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за IV квартал 2019 р.;
- звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2019 р.;
- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2019 р. платниками, віднесеними до першої та другої груп.
Вівторок, 10 березня 2020.
Останній день подання:
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за лютий (форма № 1-РС);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за лютий (форма № 2-РС);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за лютий (форма № 3-РС);
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за лютий (форма № 1-ОА);
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за лютий (форма № 1-ОТ).
Останній день сплати:
- податку на прибуток за 2019 р.;
- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 р..
Понеділок, 16 березня 2020.
Останній день подання:
- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за лютий (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за лютий;
- заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІІ кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік.
Пʼятниця, 20 березня 2020.
Останній день подання:
- податкової декларації з ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
- декларації акцизного податку за лютий (разом з декларацією подається фінансова звітність за 2019 р., яка є додатком до декларації (розрахунку) та її невід’ємною частиною);
- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за лютий;
- податкової декларації рентної плати за лютий з розрахунком:
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий 2019 р. у разі неподання податкової декларації на 2019 р.
- заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІІ кварталу.
Останній день сплати:
- авансового внеску з єдиного податку на березень платниками, віднесеними до першої та другої груп;
- ЄСВ роботодавцями за лютий (крім гірничих підприємств).
Понеділок, 30 березня 2020.
Останній день сплати:
- ЄСВ гірничими підприємствами за лютий;
- ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
- акцизного податку за лютий;
- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий;
- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за лютий на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий;
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за лютий;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за лютий;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за лютий;
- плати за землю (земельний податок);
- та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий;
- авансового внеску з туристичного збору платниками збору, які за рішенням місцевої ради сплачують туристичний збір авансом щомісяця, за березень.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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