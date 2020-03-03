Актуальний податковий календар на березень 2020-го Суспільство | 02-03-2020, 17:36 0 114

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, що:

Понеділок, 2 березня 2020.

Останній день подання:

- податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 р. (разом з декларацією подається фінансова звітність за 2019 р., яка є додатком до декларації (розрахунку) та її невід’ємною частиною);

- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2019 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року (разом з декларацією подається фінансова звітність за 2019 р., яка є додатком до декларації (розрахунку) та її невід’ємною частиною);

- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента за 2019 р. (разом з декларацією подається фінансова звітність за 2019 р., яка є додатком до декларації (розрахунку) та її невід’ємною частиною);

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за IV квартал 2019 р.;

- звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2019 р.;

- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2019 р. платниками, віднесеними до першої та другої груп.

Вівторок, 10 березня 2020.

Останній день подання:

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за лютий (форма № 1-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за лютий (форма № 2-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за лютий (форма № 3-РС);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за лютий (форма № 1-ОА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за лютий (форма № 1-ОТ).

Останній день сплати:

- податку на прибуток за 2019 р.;

- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 р..

Понеділок, 16 березня 2020.

Останній день подання:

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за лютий (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за лютий;

- заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІІ кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік.

Пʼятниця, 20 березня 2020.

Останній день подання:

- податкової декларації з ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- декларації акцизного податку за лютий (разом з декларацією подається фінансова звітність за 2019 р., яка є додатком до декларації (розрахунку) та її невід’ємною частиною);

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за лютий;

- податкової декларації рентної плати за лютий з розрахунком:

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку терито­рією України

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий 2019 р. у разі неподання податкової декларації на 2019 р.

- заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІІ кварталу.

Останній день сплати:

- авансового внеску з єдиного податку на березень платниками, віднесеними до першої та другої груп;

- ЄСВ роботодавцями за лютий (крім гірничих підприємств).

Понеділок, 30 березня 2020.

Останній день сплати:

- ЄСВ гірничими підприємствами за лютий;

- ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- акцизного податку за лютий;

- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий;

- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за лютий на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий;

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за лютий;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за лютий;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за лютий;

- плати за землю (земельний податок);

- та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий;

- авансового внеску з туристичного збору платниками збору, які за рішенням місцевої ради сплачують туристичний збір авансом щомісяця, за березень.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

