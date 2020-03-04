До державного бюджету України надходження від платників податків Львівщини у січні-лютому 2020 року зросли на 17,1 відсотка Суспільство | 03-03-2020, 13:48 0 73









Протягом січня-лютого 2020 року платники податків Львівщини сплатили до загального фонду Державного бюджету України 2 160,2 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Це на 315,3 млн. грн., або на 17,1 % більше проти січня-лютого 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Серед бюджетоформуючих податків та зборів в складі доходів державного бюджету від Львівщини:



- податок на додану вартість з часткою у доходах державного бюджету 45,6 відсотка (985,9 млн. гривень);



- податок на доходи фізичних осіб (22,4 відсотка; 483,6 млн. гривень);



- податок на прибуток підприємств (11,5 відсотка; 249,4 млн. гривень);



- рентні платежі (газ, нафта та конденсат) (10,1 відсотка; 217,7 млн. гривень);



- військового збору (7,1 відсотка; 153,4 млн. гривень).



У лютому 2020 року до загального фонду Державного бюджету України платники податків Львівщини сплатили 1 132,4 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Це проти лютого 2019 року на 162,9 млн. грн., або на 16,8 відс. більше.