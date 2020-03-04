Що обов’язково потрібно знати громадянам про деклараційну кампанію – 2020 Суспільство | 03-03-2020, 13:48 0 75



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 1 січня 2020 року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.



Наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 №177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» введено в дію нову форму податкової декларація про майновий стан і доходи (далі – Декларація). Отже, починаючи з 1 січня 2020 року, Декларація подається за новою формою, з урахуванням змін.



Звертаємо увагу, що кампанія декларування триватиме до 01 травня 2020 року. Утім, радимо не відкладати подання Декларації на останні дні деклараційної кампанії.



Правильно заповнити і подати Декларацію громадянам допоможуть фахівці у Центрах обслуговування платників, що діють при державних податкових інспекціях області.



Декларація обов’язково подається, якщо громадянин отримував:



- доходи не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи);



- доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, які не є суб’єктами господарювання;



- успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення;



- доходи від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема: - дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2019 році – 1043,25 гривень);



- інвестиційні доходи;



- доходи з іноземних джерел;



- доходи у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо її загальна сума перевищує у 2019 році – 2690 гривень;



- доходи від продажу власної продукції тваринництва, якщо сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року (у 2019 році – 208 650 гривень);



- доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га;



- в інших, передбачених Податковим кодексом України, випадках.



Декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси.



При цьому, обов’язок щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо отримані, зокрема, доходи:



- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;



- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Кодексу;



- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку.