Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили майже 200 одиниць автозапчастин Суспільство | 03-03-2020, 14:27 0 56





Так, у пункті пропуску «Краковець - Корчова» громадянин прямував в Україну мікроавтобусом «Opel Movano». Для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив, що не везе товарів, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Однак працівники митниці оглянули авто і в багажному відділені серед особистих речей виявили запчастин до різних автомобілів. Зокрема гальмівні колодки, диски зчеплення, автомобільні стійки, підшипники, гальмівні циліндри та багато іншого. Їх вартість перевищувала дозволену норму ввезення товарів у кілька разів.

Тож товари в межах до 500 євро і до 50 кг пропущено на митну територію України, решту товарів, орієнтовна вартість яких близько 200 тис. грн, вилучено згідно з протоколом про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.



