Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили майже 200 одиниць автозапчастин

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 04/03/2020 Трамп поговорив по телефону з представником Талібану...>> Екс-ватажок "ДНР" став очільником столиці Калмикії...>> ІГРИ ГЕРОЇВ. ГЕРОЙ ЛЬВІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ...>> Управління екології та природних ресурсів попереджає: збір та продаж первоцвітів передбачає накладення штрафу...>> У Львові демонтували незаконний МАФ на вул. Тракт Глинянський, 147А...>> Місто продало з аукціону в Prozorro. Продажі об’єкт на 9 млн грн....>> Синоптики застерігають: до кінця доби — пориви вітру до 20 м/с, завтра — ожеледиця...>> Пішохідні переходи в місті облаштовують елементами доступності...>> Міський голова зустрівся з уповноваженою з прав людини Відня напередодні її відкритої лекції у Львові...>> Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів Закарпаття – майже 839 млн грн...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Стрілянина в Німеччині: загинули одинадцять людей...
20-02-2020, 08:55  >>> 
Стрілянина в Німеччині: є загиблі...
20-02-2020, 08:00  >>> 
Радехівська прокуратура оскаржила вирок щодо чоловіка, який катував дружину...
19-02-2020, 16:40  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Коронавірусом в Італії заразились понад 2 тисячі осіб...
03-03-2020, 08:51  >>> 
У штаті Вашингтон 6 людей померли від коронавірусу...
03-03-2020, 08:47  >>> 
Коронавірус: в Україну заборонили ввозити тварин з Китаю...
03-03-2020, 01:12  >>> 

Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили майже 200 одиниць автозапчастин

Суспільство | 03-03-2020, 14:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 56 56    
Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили майже 200 одиниць автозапчастин


Так, у пункті пропуску «Краковець - Корчова» громадянин прямував в Україну мікроавтобусом «Opel Movano». Для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив, що не везе товарів, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.
Однак працівники митниці оглянули авто і в багажному відділені серед особистих речей виявили запчастин до різних автомобілів. Зокрема гальмівні колодки, диски зчеплення, автомобільні стійки, підшипники, гальмівні циліндри та багато іншого. Їх вартість перевищувала дозволену норму ввезення товарів у кілька разів.
Тож товари в межах до 500 євро і до 50 кг пропущено на митну територію України, решту товарів, орієнтовна вартість яких близько 200 тис. грн, вилучено згідно з протоколом про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

   Новини по темі: Суспільство
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів Закарпаття – майже 839 млн грн...
03-03-2020, 17:07  >>> 
46 посадовців з Львівщини притягнуто до відповідальності за корупцію...
03-03-2020, 17:01  >>> 
Прокурори з Львівщини скерували до суду провадження стосовно двох підозрюваних у наданні неправомірної вигоди...
03-03-2020, 17:00  >>> 
Політв’язень Мустафаєв пише, що у Росії його морять голодом і не пускають у душ...
03-03-2020, 15:24  >>> 
Шановні державні службовці! Подайте своєчасно декларації за 2019 рік не пізніше 31 березня 2020 року...
03-03-2020, 14:41  >>> 
Адміністрування податків вдосконалюється...
03-03-2020, 14:40  >>> 
Звірка об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості для нарахування податку на нерухомість...
03-03-2020, 14:36  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: законність люстрації, брифінг Гончарука...
03-03-2020, 09:03  >>> 
Головні новини неділі і ночі: Гончарук та Єрмак зустрілися у ресторані, обмін "всіх на всіх"...
02-03-2020, 08:46  >>> 
Головні новини четверга і ночі: незадоволені Зеленським та владою, допит Порошенка...
28-02-2020, 09:00  >>> 
   ПолітикаПолітика
Трамп поговорив по телефону з представником Талібану...
04-03-2020, 00:20  >>> 
Екс-ватажок "ДНР" став очільником столиці Калмикії...
04-03-2020, 00:17  >>> 
Ердоган сказав ЄС готуватись до "мільйонів біженців" на кордонах...
03-03-2020, 09:52  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Створено криптовалюту присвячену коронавірусу — CoronaCoin...
03-03-2020, 09:54  >>> 
Бойовики обстріляли Красногорівку на Донеччині, постраждала жінка...
02-03-2020, 13:58  >>> 
Промисловий безвіз: Україна та ЄС домовляються про план підготовки угоди...
02-03-2020, 09:31  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів Закарпаття – майже 839 млн грн...
03-03-2020, 17:07  >>> 
46 посадовців з Львівщини притягнуто до відповідальності за корупцію...
03-03-2020, 17:01  >>> 
Прокурори з Львівщини скерували до суду провадження стосовно двох підозрюваних у наданні неправомірної вигоди...
03-03-2020, 17:00  >>> 
   ВладаВлада
Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією...
24-02-2020, 08:30  >>> 
Росія буде намагатись втрутитись у переобрання Трампа – NYT...
21-02-2020, 08:25  >>> 
Сандерс перемагає на праймеріз у Нью-Гемпширі...
12-02-2020, 08:58  >>> 
   КультураКультура
Застудженого Папу Франциска перевірили на коронавірус...
03-03-2020, 09:54  >>> 
Львів’янам безкоштовно покажуть документальний фільм «Герої не вмирають»...
27-02-2020, 16:36  >>> 
Відомі артисти читатимуть у Львові твори Шевченка...
24-02-2020, 19:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
00:20 Трамп поговорив по телефону з представником Талібану
00:17 Екс-ватажок "ДНР" став очільником столиці Калмикії
00:17 ІГРИ ГЕРОЇВ. ГЕРОЙ ЛЬВІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ
19:15 Управління екології та природних ресурсів попереджає: збір та продаж первоцвітів передбачає накладення штрафу
17:52 У Львові демонтували незаконний МАФ на вул. Тракт Глинянський, 147А
17:51 Місто продало з аукціону в Prozorro. Продажі об’єкт на 9 млн грн.
17:50 Синоптики застерігають: до кінця доби — пориви вітру до 20 м/с, завтра — ожеледиця
17:49 Пішохідні переходи в місті облаштовують елементами доступності
17:48 Міський голова зустрівся з уповноваженою з прав людини Відня напередодні її відкритої лекції у Львові
17:07 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів Закарпаття – майже 839 млн грн

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования