Звірка об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості для нарахування податку на нерухомість Суспільство | 03-03-2020, 14:36 0 93

В Головному управлінні ДПС у Закарпатській області, у зв’язку з наближенням термінів надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, інформують, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

Нагадуємо, порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки визначено статтею 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). ПКУ передбачено, що база оподаткування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, наступного за звітним.

У 2020 році податок на нерухомість фізичним особам – власникам об’єктів нерухомості нараховується за звітний 2019 рік.

Запрошуємо платників податків до податкових інспекцій Закарпатської області для проведення звірки даних щодо наявних об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

