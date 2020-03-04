Адміністрування податків вдосконалюється Суспільство | 03-03-2020, 14:40 0 81



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що 27 лютого 2020 року набрав чинності Закон України від 16.01.2020 № 465-IX яким вносяться зміни до низки законів щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Цим Законом внесено зміни, зокрема до Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а саме передбачено уточнення порядку направлення вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ та механізму оскарження рішень по донарахуванню з ЄСВ.

Звертаємо увагу, Закон набрав чинності 27 лютого 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 26.02.2020 № 37, за винятком окремих положень.



