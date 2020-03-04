Шановні державні службовці! Подайте своєчасно декларації за 2019 рік не пізніше 31 березня 2020 року Суспільство | 03-03-2020, 14:41 0 84



Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що 31 березня 2020 року завершується термін подання щорічних декларацій за 2019 рік.



З урахуванням збільшення кількості суб’єктів декларування Головне управління ДПС у Львівській області просить не зволікати з поданням декларацій. Це дозволить уникнути критичних навантажень на Реєстр в останні дні кампанії.



Для полегшення процесу заповнення декларацій та з метою однакового застосування законодавства стосовно вимог фінансового контролю, Національним агентством з питань запобігання корупції на офіційному вебсайті опубліковано роз’яснення від 13.02.2020 № 1 ,,Щодо застосування окремих положень Закону України ,,Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю” (https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rozyasnennya-2020-finish-12.02.2020.pdf).



Крім цього, повідомляємо, що працює «гаряча лінія» технічної допомоги щодо роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: +38(044)200-06-94 або e-mail: support@nazk.gov.ua.