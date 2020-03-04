Політв’язень Мустафаєв пише, що у Росії його морять голодом і не пускають у душ Суспільство | 03-03-2020, 15:24 0 88 Кримчанин Сервер Мустафаєв, якого окупанти Криму затримали у "справі Хізб ут-Тахрір", скаржиться на порушення його прав та неналежні умови тримання в СІЗО у Ростові-на-Дону (Росія).



Джерело: повідомлення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової з посиланням на лист Сервера Мустафаєва



Дослівно омбудсмен "Незаконно утримуваний громадянин України Сервер Мустафаєв скаржиться на систематичне порушення права на справедливий суд та неналежні умови тримання в місцях несвободи.



Зокрема, він повідомляє про систематичне позбавлення права на захист та належну підготовку до судового процесу через надмірну частоту проведення засідань.



Також Сервер Мустафаєв скаржиться на неналежні умови тримання в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Ростовской области", а саме ненадання медичної допомоги, обмеження в отриманні посилок, позбавлення можливості приймати душ, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі.



Крім того, наш співгромадянин скаржиться на відсутність належного харчування, яке відповідало б міжнародним стандартам. За його словами, під час переміщення громадян України зі слідчого ізолятора до суду їм не надаються харчові продукти належної якості, що фактично призводить до вимушеного голодування.



У своєму зверненні він наголосив, що суд під час засідань не реагує на неодноразові клопотання громадян України Сервера Зекірьяєва і Тимура Ібрагімова про надання їм медичної допомоги через погіршення стану здоров’я".