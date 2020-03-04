Прокурори з Львівщини скерували до суду провадження стосовно двох підозрюваних у наданні неправомірної вигоди Суспільство | 03-03-2020, 17:00 0 147



За версією слідства, йдеться про двох ймовірних зловмисників: 58-річного жителя Червонограда та 57-річного мешканця Жовківщини.



Вказаних осіб обвинувачують у тому, що надали працівникам поліції неправомірну вигоду: перший – 3500 тис грн за уникнення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, а другий – 100 доларів США за те, щоб не притягатись до адмінвідповідальності.



Зазначимо, що правоохоронці відмовились від хабарів та викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка і зафіксувала факт протиправної діяльності.



Такі дії фігурантів кваліфіковано за ч.1 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).



Наразі прокурори скерували до суду кримінальні провадження та підтримуватимуть публічне обвинувачення у суді.



У разі доведення вини, ймовірним правопорушникам може загрожувати 4 роки в’язниці.



Довідково: упродовж двох місяців 2020 року, за процесуального керівництва прокурорів Червоноградської місцевої прокуратури, до суду скеровано 5 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів. Робота на вказаному напрямку триває.







Пресслужба Прокуратури Львівської області