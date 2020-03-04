46 посадовців з Львівщини притягнуто до відповідальності за корупцію Суспільство | 03-03-2020, 17:01 0 183







Упродовж минулого року Червоноградською місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді судами 87 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією.



Серед правопорушників: 2 колишніх службовців Жовківської райдержадміністрації, 6 осіб із Дублянського управління водного господарства, 2 із лісової охорони Жовківського держлісгоспу, 10 депутатів місцевих рад Жовківського району, депутат Жовківської районної ради та експатрульний.



Водночас, на території Сокальського району притягнуто до відповідальності 3 колишніх працівників ДУ «Сокальська виправна колонія №47», 4 депутатів сільських рад, депутата міської ради, головного інженера комунального підприємства, колишнього завідувача сектору Сокальської РДА та інших.



Також, за участі прокурорів, судом притягнуто до відповідальності спеціалістів Червоноградської міської ради, начальника відділу комунального підприємства, керівника Червоноградської державної нотаріальної контори, гірничих майстрів, головного енергетика, майстра шахти, заступника начальника залізничної станції, виконувача обов’язків директора однієї із шахт ДП «Львіввугілля», інспектора податкової інспекції.



Вказані адмінправопорушення стосувались порушення вимог фінансового контролю, переважно, несвоєчасного подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч.1 ст.172-6 КУпАП) та несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (ч.2 ст.172-6 КУпАП).



За результатами розгляду цих протоколів 46 осіб визнано винними та накладено стягнення у вигляді штрафів.



Окрім цього, Червоноградською місцевою прокуратурою, в порядку ч.3 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», у органи влади та місцевого самоврядування скеровано 30 подань з вимогою усунення порушень вимог антикорупційного законодавства.



Як наслідок, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 26 посадових осіб.







Пресслужба Прокуратури Львівської області