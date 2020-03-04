Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів Закарпаття – майже 839 млн грн Суспільство | 03-03-2020, 17:07 0 80

Місцеві бюджети Закарпатської області від сплати податкових зобов’язань протягом січня-лютого 2020 року збагатились на майже 839 млн грн. Ця сума на 89,3 млн грн більша за відповідний період минулого року. Зокрема, цьогоріч у лютому доходи місцевих бюджетів Закарпаття склали понад 467 млн грн. Порівняно з лютим 2019 року забезпечено приріст надходжень на 42,6 млн грн. Про це інформує Ілля Матьола – в.о. начальника Головного управління ДПС у Закарпатській області.

За словами очільника відомства, левову частку надходжень складає податок на доходи фізичних осіб, від сплати якого за перші два місяці поточного року місцеві скарбниці отримали понад 528 млн грн. Також серед лідерів надходжень – єдиний податок, його суб’єкти господарювання сплатили більше 160,8 млн грн та податок на землю – його в місцевих бюджетах краю понад 69,2 млн грн.

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області переконані у високій податковій культурі бізнес-спільноти краю, в тандемі з якою вдається вже з перших місяців року наповнювати місцеві бюджети коштами, в тому числі з офіційних зарплат місцевих мешканців та підприємницької діяльності, які йдуть на розвиток міст та сіл області.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

