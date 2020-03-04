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У Сирії загинули 12 цивільних осіб
|Суспільство | 04-03-2020, 08:33
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|В результаті атак сил режиму Башара Асада і ВКС РФ Ідлібській зоні деескалації у вівторок загинули 12 мирних жителів.
Джерело: "Анадолу"
Деталі: Прихильники Асада і літаки ВКС Росії завдали ударів по місту Ідліб, а також по селищу Бенніш і селі Удван в районі Сехил Рудж. Велика кількість мирних жителів доставлені в місцеві лікарні.
В Управлінні цивільної оборони Сирії повідомили, що в результаті ракетного удару режиму Асада в місті Ідліб загинули дев'ять мирних жителів, в тому числі чотири дитини, а в ході артилерійського обстрілу селища Удван - два мирних жителя. Джерела опозиції повідомили, що в результаті бомбардувань ВКЗ Росії в селищі Бенніш загинув один мирний житель.
Нагадаємо:
27 лютого щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада.
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення операції "Весняний щит" на північному заході Сирії.
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