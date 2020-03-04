Формування Російської Федерації 7 разів обстріляли українські позиції Суспільство | 04-03-2020, 08:37 0 88 3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл наших позицій.



Дослівно: "Вчора, 3 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро наших захисники отримали поранення.



З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.



За поточну добу втрат немає"