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Формування Російської Федерації 7 разів обстріляли українські позиції
|Суспільство | 04-03-2020, 08:37
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|3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл наших позицій.
Дослівно: "Вчора, 3 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро наших захисники отримали поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає"
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