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Актуальна інформація щодо застосування податкової соціальної пільги до доходів працівників з дітьми

Суспільство | 04-03-2020, 10:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 165 165    

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП), як передбачено в п. 169.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). ПСП застосовують до доходу у вигляді зарплати, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ). Усі види ПСП розраховуються виходячи із 50 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня поточного року.
Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 01.01.2020 дорівнює 2102 грн, граничний дохід для застосування ПСП у 2020 році становить: 2102 грн х 1,4 = 2940 грн.
Отже, податкова соціальна пільга у 2020 році становитиме такі розміри:
- базова 100 % (загальна) ПСП для будь-якого платника податку - 1 051,0 грн;
- 150 % ПСП - 1 576,9 грн;
- ПСП у розмірі 200 % - 2 102,0 грн.
Повний перелік таких платників визначено у пп.169.1.4 ст.169 ПКУ.
Для отримання податкової соціальної пільги працівник подає роботодавцю заяву та (за необхідності) копії документів, передбачені Постановою КМУ № 1227 від 29.12.2010 р.
Працівникам, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, ПСП надають у розрахунку на кожну дитину (пп.169.1.2 ПКУ).
100% пільга на дітей дорівнює:
- на 2-х дітей: 1051,00 грн. х 2 діт. = 2102,00 грн.
- на 3-х дітей: 1051,00 х 3 діт. = 3153,00 грн.
- на 4-х дітей: 1051,00 х 4 діт. = 4204,00 грн.
Граничний розмір доходу для отримання податкової соціальної пільги 2020 одному із батьків дорівнює:
2940,00 грн. х кількість дітей
Розмір заробітної плати, який дає право на застосування ПСП:
- на 2-х дітей: 2940,00 х 2 діт. = 5880,00 грн.
- на 3-х дітей: 2940,00 х 3 діт. = 8820,00 грн.
- на 4-х дітей: 2940,00 х 4 діт. = 11760,00 грн.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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