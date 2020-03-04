Працівники Галицької митниці вилучили товарів на понад 55 млн грн Суспільство | 04-03-2020, 10:39 0 121



З початку роботи Галицької митниці Держмитслужби (08.12.2019) її працівники склали 1033 протоколи про порушення митних правил. Вартість предметів правопорушення становить понад 55 млн грн.

Серед вилученого переважають промислові товари – 341 справа на суму 44,1 млн грн; продовольчі товари – 221 справа на суму 8,9 млн грн; транспортні засоби – 8 справ на суму 1,8 млн грн; валюта - 8 справ на суму 243 тис. грн. Також у 9 випадках вилучено майже 127 тис. пачок сигарет.

Працівники кінологічної команди Галицької митниці Держмитслужби разом зі своїми чотирилапими помічниками 20 разів виявляли предмети правопорушень. Зокрема виявлено понад 8 тис. пачок сигарет, майже 700 патронів, 300 таблеток наркотичної дії та понад 20 кг наркотичних речовин.

Також до правоохоронних органів скеровано 36 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочину. Вони стосувались незаконного перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, транспортування підакцизних товарів, підробки документів та інших.

Працівники Галицької митниці Держмитслужби під час виконання службових обов’язків неодноразово піддавались тиску та провокаціям з боку людей, які займаються перевезенням подрібнених партій товару. Попри це ввезення товарів відбувалося з дотриманням вимог митного законодавства. Митники і надалі забезпечуватимуть дотримання законності під час митного контролю.

