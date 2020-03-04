Декларування доходів громадянами – як і коли подавати декларацію про майновий стан і доходи Суспільство | 04-03-2020, 10:41 0 75



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що 1 січня 2020 року розпочалася кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річні податкові декларації про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.



Так, платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи:



- особисто або уповноваженою на це особою;



- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;



- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.



При надсиланні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.



Граничні строки подання декларації про майновий стан і доходи:



- для громадян, які зобов’язані подати податкову декларацію – до 01 травня року, що настає за звітним. Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік – 30 квітня 2020 року;



- для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31 грудня 2020 року (включно).



У разі надсилання декларації поштою необхідно здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання декларації, а при поданні декларації в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.