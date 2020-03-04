Застосування самопредставництва в судах Суспільство | 04-03-2020, 10:41 0 74





Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що 29 грудня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 390-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення».

Зазначеним Законом внесено зміни в ряд законодавчих актів і розширено можливості для самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення.

Зокрема, Законом визначено, що органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи незалежно від порядку їх створення беруть участь у справі не лише через керівника чи членів виконавчих органів, але й через інших осіб уповноважених діяти від їх імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво), або через представника.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року в силу приписів ст. 131-2 та п. 11 Перехідних Положень Конституції України виключно адвокати та прокурори мали представляти інтереси органів державної влади та місцевого самоврядування в судах.

Оскільки присутність співробітників контролюючого органу в статусі представників в ході розгляду податкових спорів безперечно є необхідною умовою для результативності діяльності Головного управління ДПС у м. Києві з питань, які пов’язані з порушенням вимог податкового законодавства, то законодавчі зміни у сфері самопредставництва є для Головного управління ДПС у м. Києві єдинним інструментом для доведення правомірності та законності своїх рішень та дій в судовому порядку.



