|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На понад 15 відсотків зросли надходження до місцевих скарбниць на Львівщині протягом перших двох місяців 2020 року та склали близько 2,5 млрд гривень
|Суспільство | 04-03-2020, 12:31
| 0 67
|
У січні-лютому 2020 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 2 477,9 млн. гривень. Такі надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, проти січня-лютого 2019 року до місцевих бюджетів області зросли на 325,8 млн. грн., або на 15,1 відсотка. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Серед бюджетоформуючих податків та зборів в складі доходів місцевих бюджетів на Львівщині:
- податок на доходи фізичних осіб. Надходження цього податку у січні-лютому 2020 року склали 1450,7 млн. грн., а це 58,5 відсотка від загальних податкових надходжень;
- єдиний податок (578,9 млн. грн.; 23,4 відсотка);
- плата за землю (199,6 млн. грн., 8,1 відсотка відповідно);
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (61,9 млн. грн.; 2,5 відсотка від надходжень до місцевих бюджетів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області).
У лютому 2020 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів на Львівщині склали 1 393,5 млн. гривень. Проти лютого 2019 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області, зросли на 186,7 млн. грн., або на 15,5 відсотка.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Митники вилучили незадекларовані сумки та взуття...
|04-03-2020, 20:36
| >>>
|Правоохоронці затримали на Волині в.о.керівника митниці та посередника, який надав йому понад $12 тис хабара...
|04-03-2020, 20:21
| >>>
|«Антисептики для гігієни рук мають бути в усіх установах, де багато людей», — Галина Слічна...
|04-03-2020, 18:22
| >>>
|Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах...
|04-03-2020, 18:21
| >>>
|ДПС удосконалює електронний сервіс «Пошук акцизної марки»...
|04-03-2020, 17:08
| >>>
|До уваги суб’єктів декларування: у НАЗК діє «гаряча лінія»...
|04-03-2020, 17:06
| >>>
|ГУ ДПС у Львівській області проводить зустрічі з проблемних питань зупинення реєстрації податкових накладних...
|04-03-2020, 16:26
| >>>
|