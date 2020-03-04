На понад 15 відсотків зросли надходження до місцевих скарбниць на Львівщині протягом перших двох місяців 2020 року та склали близько 2,5 млрд гривень Суспільство | 04-03-2020, 12:31 0 67



У січні-лютому 2020 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 2 477,9 млн. гривень. Такі надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, проти січня-лютого 2019 року до місцевих бюджетів області зросли на 325,8 млн. грн., або на 15,1 відсотка. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Серед бюджетоформуючих податків та зборів в складі доходів місцевих бюджетів на Львівщині:



- податок на доходи фізичних осіб. Надходження цього податку у січні-лютому 2020 року склали 1450,7 млн. грн., а це 58,5 відсотка від загальних податкових надходжень;



- єдиний податок (578,9 млн. грн.; 23,4 відсотка);



- плата за землю (199,6 млн. грн., 8,1 відсотка відповідно);



- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (61,9 млн. грн.; 2,5 відсотка від надходжень до місцевих бюджетів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області).



У лютому 2020 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів на Львівщині склали 1 393,5 млн. гривень. Проти лютого 2019 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області, зросли на 186,7 млн. грн., або на 15,5 відсотка.