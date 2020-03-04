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За наслідками двох місяців 2020 року великі платники Заходу сплатили 1,2 мільярди гривень ЄСВ та 255 мільйонів гривень ПДФО
|Суспільство | 04-03-2020, 12:33
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У Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за два місяці 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС, надійшло 1,2 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 30 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 300 мільйонів гривень.
Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За перший місяць 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 255 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 191 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 64 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДПС сплачено на 50 мільйонів гривень ПДФО більше.
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