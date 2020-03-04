Податківці Закарпаття зустрілися із майбутніми бухгалтерами та фінансистами Суспільство | 04-03-2020, 12:34 0 160

Про декларування доходів, податкову знижку, реформування податкової служби та умови працевлаштування в ДПС студентам ІII курсу Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ УжНУ розповідали фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області. Зокрема, в заході взяли участь Сергій Ігнатенко – в. о. заступника начальника Головного управління ДПС у Закарпатській області, Михайло Попович – начальник управління податків і зборів з фізичних осіб та Ярослава Бадзо – начальник управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу.

Зустріч відбулась за ініціативи голови ради Територіального відділення Асоціації платників податків у Закарпатській області та викладача Ужгородського національного університету Марти Волощук.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

