Податківці Закарпаття зустрілися із майбутніми бухгалтерами та фінансистами

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 04/03/2020 Мерія просить управляючі компанії та супермаркети закупити станції гігієни рук...>> Митники вилучили незадекларовані сумки та взуття...>> Місто продає у ProZorro об’єкт на вул. Пекарській, 91...>> У Львові відзначають OPEN DATA DAY...>> Правоохоронці затримали на Волині в.о.керівника митниці та посередника, який надав йому понад $12 тис хабара...>> «Обробка рук — не панацея, але вона суттєво знижує один зі шляхів передачі інфекції», — Олег Березюк...>> Міський штаб рекомендує перенести масові заходи та відрядження...>> Людей, які мають високу температуру, прийматимуть в окремих кабінетах поліклінік...>> «Антисептики для гігієни рук мають бути в усіх установах, де багато людей», — Галина Слічна...>> Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Вбивство ексголови правління "Інтера": у будинку Кожари провели слідчий експеримент...
04-03-2020, 18:18  >>> 
У Львові винесено вирок чоловіку за вбивство знайомого...
04-03-2020, 16:48  >>> 
Стрілянина в Німеччині: загинули одинадцять людей...
20-02-2020, 08:55  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Про перші випадки виявлення COVID-19 заявили в п'яти країнах...
04-03-2020, 08:35  >>> 
Коронавірус: Трамп звернувся до виробників вакцин...
04-03-2020, 08:27  >>> 
Коронавірусом в Італії заразились понад 2 тисячі осіб...
03-03-2020, 08:51  >>> 

Податківці Закарпаття зустрілися із майбутніми бухгалтерами та фінансистами

Суспільство | 04-03-2020, 12:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 160 160    

Про декларування доходів, податкову знижку, реформування податкової служби та умови працевлаштування в ДПС студентам ІII курсу Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ УжНУ розповідали фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області. Зокрема, в заході взяли участь Сергій Ігнатенко – в. о. заступника начальника Головного управління ДПС у Закарпатській області, Михайло Попович – начальник управління податків і зборів з фізичних осіб та Ярослава Бадзо – начальник управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу.
Зустріч відбулась за ініціативи голови ради Територіального відділення Асоціації платників податків у Закарпатській області та викладача Ужгородського національного університету Марти Волощук.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Митники вилучили незадекларовані сумки та взуття...
04-03-2020, 20:36  >>> 
Правоохоронці затримали на Волині в.о.керівника митниці та посередника, який надав йому понад $12 тис хабара...
04-03-2020, 20:21  >>> 
«Антисептики для гігієни рук мають бути в усіх установах, де багато людей», — Галина Слічна...
04-03-2020, 18:22  >>> 
Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах...
04-03-2020, 18:21  >>> 
ДПС удосконалює електронний сервіс «Пошук акцизної марки»...
04-03-2020, 17:08  >>> 
До уваги суб’єктів декларування: у НАЗК діє «гаряча лінія»...
04-03-2020, 17:06  >>> 
ГУ ДПС у Львівській області проводить зустрічі з проблемних питань зупинення реєстрації податкових накладних...
04-03-2020, 16:26  >>> 
   АктуальноАктуально
Рада відправила у відставку Гончарука з його урядом...
04-03-2020, 18:12  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: коронавірус в Україні, звільнення Маркарової...
04-03-2020, 08:38  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: законність люстрації, брифінг Гончарука...
03-03-2020, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський про Шмигаля: Українцям потрібен уряд, який зробить неможливе...
04-03-2020, 18:14  >>> 
Новий прем'єр буде робити більший акцент на економіці – нардеп...
04-03-2020, 10:45  >>> 
Борис Джонсон піде у декретну відпустку...
04-03-2020, 08:30  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: гривня і далі слабшає...
04-03-2020, 10:44  >>> 
Створено криптовалюту присвячену коронавірусу — CoronaCoin...
03-03-2020, 09:54  >>> 
Бойовики обстріляли Красногорівку на Донеччині, постраждала жінка...
02-03-2020, 13:58  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Митники вилучили незадекларовані сумки та взуття...
04-03-2020, 20:36  >>> 
Правоохоронці затримали на Волині в.о.керівника митниці та посередника, який надав йому понад $12 тис хабара...
04-03-2020, 20:21  >>> 
«Антисептики для гігієни рук мають бути в усіх установах, де багато людей», — Галина Слічна...
04-03-2020, 18:22  >>> 
   ВладаВлада
Штаб Трампа подав до суду на The Washington Post...
04-03-2020, 08:32  >>> 
Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією...
24-02-2020, 08:30  >>> 
Росія буде намагатись втрутитись у переобрання Трампа – NYT...
21-02-2020, 08:25  >>> 
   КультураКультура
Застудженого Папу Франциска перевірили на коронавірус...
03-03-2020, 09:54  >>> 
Львів’янам безкоштовно покажуть документальний фільм «Герої не вмирають»...
27-02-2020, 16:36  >>> 
Відомі артисти читатимуть у Львові твори Шевченка...
24-02-2020, 19:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:37 Мерія просить управляючі компанії та супермаркети закупити станції гігієни рук
20:36 Митники вилучили незадекларовані сумки та взуття
20:23 Місто продає у ProZorro об’єкт на вул. Пекарській, 91
20:22 У Львові відзначають OPEN DATA DAY
20:21 Правоохоронці затримали на Волині в.о.керівника митниці та посередника, який надав йому понад $12 тис хабара
18:30 «Обробка рук — не панацея, але вона суттєво знижує один зі шляхів передачі інфекції», — Олег Березюк
18:26 Міський штаб рекомендує перенести масові заходи та відрядження
18:25 Людей, які мають високу температуру, прийматимуть в окремих кабінетах поліклінік
18:22 «Антисептики для гігієни рук мають бути в усіх установах, де багато людей», — Галина Слічна
18:21 Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования