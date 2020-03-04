З початку року 2020 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано понад 900 звернень від платників податків Суспільство | 04-03-2020, 12:35 0 77

Протягом січня-лютого 2020 року до Львівського управління Офісу великих платників податків ДПС надійшло та опрацьовано 930 звернень платників податків щодо надання інформаційних та консультаційних послуг, звірок, повідомлень, тощо.

Найчастіше Львівським управлінням надається послуга щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій. Так, станом на 1 березня 2020 року їх зареєстровано 484. Також зареєстровано 75 реєстратори розрахункових операцій та 101 розрахункову книгу.

З початку року юридичним особам видано 224 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДПС, 18 довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), 28 довідок підтвердження статусу податкового резидента України.

Також, нагадуємо, що для зручності платників податків на офіційному веб-порталі ДПС України працює модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС. За допомогою сервісу можна: ознайомитись з останніми новинами; скористатися інформацією з реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності; роздрукувати бланки податкової звітності; заповнити Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і додатки до неї, перерахувати суми внесені до Декларації, завантажити на ПК та роздрукувати; отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників; переглянути облікові дані платника; переглянути звітність; вести звітність; переглядати вхідні/вихідні документи; вести листування з ДПС; подавати заяви, запити для отримання інформації; переглядати стан розрахунків з бюджетом; за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі; зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних (для платників ПДВ); увійти до системи електронного адміністрування ПДВ та системи «Електронного адміністрування реалізації пального» (для платників акцизного податку з реалізації пального).

