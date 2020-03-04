МЕДИЧНА КОНТРАБАНДА Суспільство | 04-03-2020, 12:40 0 77

Незаконному переміщенню через кордон медичних масок, запобігли сьогодні військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Дюла» Мукачівського загону.

Інформацію про можливу протиправну діяльність на кордоні, прикордонники отримали завчасно від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки.

Близько першої години ночі прикордонний наряд, який патрулював кордон, виявив за кілька десятків метрів від держрубежу п’ять поліетиленових пакунків. В них знаходились одноразові медичні маски. Всього «підприємливі» правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3650 штук таких виробів.

Самі ж «кур’єри», ймовірніше за все, вдалися до втечі мотоциклом, на що вказують залишені на ґрунті сліди розвороту від транспортного засобу.

Тривають пошукові заходи.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



